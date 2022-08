Inesquecível Casamento Week Búzios acontece neste final de semana na península mais badalada do Brasil - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/08/2022 17:25

Búzios - Pela primeira vez, Búzios sediará neste sábado e domingo (27 e 28) um acontecimento destinado especialmente às noivas, o Inesquecível Casamento Week Búzios, no Búzios Beach Resort, em Tucuns. O evento é uma realização da Secretaria de Turismo e da empresa Inesquecível Casamento.

O evento tem como objetivo promover o destino perfeito para realização do grande dia de qualquer noiva, além de apresentar aos noivos todos os serviços indispensáveis para a ocasião.



Nesta quinta-feira (25) noivas (modelos) invadiram a rua das Pedras numa ação realizada pelos organizadores para divulgar o IC Week Búzios 2022. Foi montado um cenário instagramável (fotogênico) com músicos ao fundo, como se fosse real, na Orla Bardot. As noivas saíram da Gues House Villa Romana e caminharam pela rua das Pedras, atraindo turistas e transeuntes.



O secretário de Turismo Dom de Búzios acompanhou a ação e enfatizou a importância desse mercado para cidade:” Além de fomentar destination wedding na cidade, a intenção é inspirar e atrair noivas de todo o país a se casarem no Balneário. O projeto gera turismo, empregos, profissionalização e traz crescimento para o interior”.

O empresário Fabiano Niederauer, da Inesquecível Casamento, também acompanhou a ação e disse que no evento Inesquecível Casamento Week Búzios os noivos encontraram os melhores fornecedores do mercado de casamento do Brasil, além de palestras, estandes, música ao vivo, exposição de serviços e produtos, talk shows, mesas redondas, desfiles e degustação.



Confira a programação completa:



27 de Agosto – Sábado



16h – Abertura do evento



17h – Talk Show: vestidos de noivas



17h30 – Talk Show: a beleza da noiva



18h – Palestra: Cerimonial de casamento do noivo até o grande dia focado para praia.



18h30 – Palestra: O que o casal deve saber antes de escolher o destino Búzios.



19h – Mesa Redonda: A decoração do casamento na praia.



20h30 – Apresentação Musical



28 de Agosto – Domingo



16h – Palestra: Neurolinguística e construção da imagem.



17h – Mesa redonda – Casar em Búzios (especialistas falam sobre a experiência de casar nesse destino de cinema).



18h30 – Apresentação musical



19h – Desfile



20:00 – Show de Encerramento