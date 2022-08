Búzios já aplicou mais injeções intravítreas que municípios com o dobro da população - Prefeitura de Búzios

Búzios já aplicou mais injeções intravítreas que municípios com o dobro da populaçãoPrefeitura de Búzios

Publicado 26/08/2022 17:26

Búzios - Búzios, proporcionalmente a sua população, é uma das cidades que mais aplica injeções Intravítreas do estado, já foram 34 aplicações desde abril, quantidade superior a aplicada por município com o dobro de habitantes. Intravítrea é um procedimento que visa a aplicação de injeção no olho com medicamentos específicos no vítreo, região onde contém uma massa gelatinosa e transparente que preenche o globo ocular e tem como função manter a retina posicionada, evitando o deslocamento da mesma.

Essa técnica transformou o tratamento oftalmológico, e ajuda a salvar a visão de muitos pacientes em todo o mundo. Embora pareça dolorosa e complicada, essa injeção gera pouquíssimo desconforto, além de ser bastante segura.

Anteriormente, o medicamento não era contemplado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), apenas por via judicial. Só a pouco ele passou integrar a rede pública, ainda assim passando pelas limitações impostas pela pandemia. A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, assim que liberada para aquisição do medicamento, desde então atende aos pacientes que necessitam desse procedimento por meio da Central de Regulação do município.

“O Prefeito Alexandre Martins determinou que ofertássemos o tratamento. Estamos empenhados em realiza-lo e tendo muito êxito. É um procedimento importante, que salva a visão e até a vida das pessoas. ”, comenta Leônidas Heringer, secretário de Saúde de Búzios.

A porta de entrada para detectar a necessidade procedimento como este são as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de cada bairro, onde após o clinico geral detectar a necessidade, o paciente é encaminhado para o médico oftalmologista que, após exames, pode solicitar a injeção.