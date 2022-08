Prefeitura de Búzios renova convênio com o Proeis - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/08/2022 17:26

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, renovou nesta quarta-feira (24) o convênio com o Estado, em relação ao Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).



De acordo com o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, durante o período em que se tramitava a assinatura do novo contrato, o policiamento da cidade foi reforçado com um efetivo extra cedido pelo comandante do 25º BPM, Coronel Oliveira, após reunião com o secretário e o comandante da 5ª Cia da Polícia Militar em Búzios, Tenente Madureira.

” Após tantos esforços, a população a partir de hoje poderá contar com o apoio de um efetivo de dez (10) policiais reforçando a segurança da cidade nos períodos da manhã, tarde e noite, trazendo mais sensação de segurança à população buziana. Reforçamos ainda mais o compromisso de fazer a cidade de Búzios uma das mais seguras da Região e do Estado”, disse o secretário.



O Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) é voluntário e o agente que quiser trabalhar em seu horário de folga receberá uma remuneração extra, ampliando assim o patrulhamento nas ruas do município.