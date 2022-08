Primeiro 'MPBúzios' com grandes nomes da música popular brasileira agitará o balneário em setembro - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/08/2022 20:29 | Atualizado 30/08/2022 20:36

Búzios - A cidade mais badalada do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos segue firme com o seu calendário de eventos e promete agitar o mês de setembro com o primeiro 'MPBúzios'. O evento será realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, nos dias 15, 16, 17 e 18 de setembro, na Praça Dona Dita, na Ferradura.

A Prefeitura de Búzios divulgou o cast de estrelas da música popular brasileira que desembarcará em Búzios.

Grandes nomes da música popular brasileira como Jorge Vercillo, Ivan Lins, Fernanda Abreu e Maria Gadú, farão shows a partir das 20h no local.

O MPBúzios revoluciona e traz novidades: no evento também será realizado tributos a músicos nacionais como Cazuza, Cássia Eller, e outros, além de apresentações musicais de artistas locais.



'O primeiro MPBúzios é a cara da cidade e vem para ficar no calendário oficial', afirmam os organizadores com exclusividade ao Dia.