Alexandre Martins faz abertura do primeiro evento destinado especialmente às noivas, o Inesquecível Casamento Week BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 30/08/2022 20:44

Búzios - O prefeito Alexandre Martins participou neste sábado (27), da abertura do primeiro IC Week Búzios, um evento destinado especialmente às noivas, no Búzios Beach Resort, em Tucuns. O evento foi uma realização da Secretaria de Turismo e da empresa Inesquecível Casamento com intuito de divulgar Búzios como o Destination Wedding para noivos.

Na ocasião, o gestor parabenizou os organizadores e disse que segue determinado a fortalecer e incentivar o turismo na cidade, e anunciou, que a partir do ano que vem o IC Week Búzios fará parte do calendário anual do município.

De acordo com o secretário de Turismo Dom de Búzios o evento foi um sucesso. “Casar em Búzios é um glamour. Nossa cidade tem uma das melhores gastronomia e rede hoteleira do mundo, além de belíssimas praias e locais perfeito para a realização do casamento dos sonhos de quaisquer noivos”.

No evento foi realizado debates, desfiles de noivas, degustações, opções de lugares acerca de onde casar em Búzios, bem como uma gama de serviços especializados para fazer do dia, um momento inesquecível.