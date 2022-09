Centro de Convivência do Idoso em Búzios será inaugurado na próxima semana - Prefeitura de Búzios

Publicado 27/09/2022 18:33

Búzios - A Prefeitura de Búzios segue com ritmo acelerado nos trabalhos, e nesta quinta-feira (29), a população buziana poderá contar com mais um espaço dedicado ao bem estar e melhoria na qualidade de vida do cidadão. Desta vez o Centro de Convivência do Idoso (CCI) será inaugurado às 17h30, no bairro de São José.



O local foi projetado para oferecer conforto e qualidade para os idosos que poderão desfrutar de salão para atividades coletivas, salas de aula e de informática, vestiários, copa, cozinha, área, banheiros e piscina aquecida com cobertura para exercícios físicos.



A Secretaria da Mulher e do Idoso tem empenhado todos os esforços para oferecer um serviço cada vez melhor aos moradores e na ocasião o público contará com a apresentação da peça teatral “A Gente se Acostuma” com o grupo de teatro CCI – Trem da Vida, de concepção e direção de Cristiane Ferreira.



Atualmente, a Secretaria da Mulher e do Idoso oferece um vasto cronograma de atividades voltadas ao público da terceira idade: Coral Canta a Vida, Teatro Trem da Vida, Aulas de Yoga e Alongamento, Ginástica e Alongamento, além do Projeto Vida em Movimento.