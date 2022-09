'Sou fruto dos projetos sociais no esporte, por isso quero levar essa transformação de vidas para Búzios e para o Rio', afirma Rodrigo Gurgel, candidato a Deputado Estadual - Assessoria Rodrigo Gurgel

Publicado 27/09/2022 18:33

Búzios - Um jovem transformado pelo projeto social do esporte, um cara sonhador que sonha em mudar a história do estado do Rio de Janeiro, assim se define o empresário Rodrigo Gurgel, que é candidato a Deputado Estadual pelo União Brasil. Considerado o padrinho das escolas-cívico-militar na Região dos Lagos, tendo inclusive estreitado o diálogo e a implantação do projeto no município de Armação dos Búzios junto ao Prefeito Alexandre Martins e a Secretaria de Educação do balneário.

'Já passei por várias dificuldades, fui auxiliar de pedreiro, vendedor de jornal, mecânico e graças ao esporte, vivi experiências boas e transformadoras. Peguei meu auxílio recisão e investi na minha autopeças em Tamoios, contra tudo e todos, e hoje tenho o maior estoque de peças da Região dos Lagos', afirmou o empresário Rodrigo Gurgel em entrevista exclusiva ao Dia: 'Sou fruto dos projetos sociais no esporte, por isso quero levar essa transformação de vidas para Búzios e o estado do Rio de Janeiro.

O Dia - Como foram os encontros com o Prefeito de Búzios, Alexandre Martins a respeito da implantação da escola-cívico-militar? Como está o andamento do projeto?

Rodrigo Gurgel - Por conta do empenho e esforço do Deputado Federal Sgt. Gurgel, e do empenho máximo do prefeito de Búzios Alexandre Martins em acelerar esse processo e todos os procedimentos necessários para que a escola fosse implementada, o sonho aconteceu. O Prefeito foi hábil em resolver todas as questões pertinentes para essa implementação e nós demos todo o suporte necessário para que a prefeitura conseguisse agilizar os procedimentos e que Búzios conseguisse implementar a escola cívico militar. O Prefeito lutou para que a escola fosse implementada o mais rápido possível conosco.

O Dia - O que o candidato enxerga como prioridades para o município de Búzios? E para a Região dos Lagos?

Rodrigo Gurgel - Búzios precisa de um grande investimento na Rasa, na área mais abandonada ao longo dos anos e que tem começado a ganhar atenção do poder público. É necessário investir para que as pessoas se sintam representadas e participem mais do crescimento da cidade, que tem um potencial turístico muito grande. Precisamos aumentar e ampliar a segurança de Búzios, que tem vivido aumento do índice de violência, principalmente a violência contra a mulher, e precisamos exercer uma politica mais dura para este tipo de crime. Segurança pública precisa ser uma das prioridades. Também há questões ligadas ao saneamento básico que precisam da minha atenção quando eleito, quero lutar pelo fornecimento regular de água, combater a tarifa mínima, como hoje é cobrada, e exigir que seja captado esgoto nas residências e tratado. Considero um absurdo ainda não termos uma política ambiental que sustente adequadamente o desenvolvimento sustentável da nossa região.

O Dia - O que Búzios representa para a Região dos Lagos e para o estado do Rio de Janeiro?

Rodrigo Gurgel - Búzios tem arrecadação excelente através do turismo, uma cidade que tem investido cada vez mais neste setor, sendo uma referência para a Região do Lagos e para o país. O modelo de turismo de qualidade com o aumento da capacitação e especialização tem trazido resultados com investimentos externos para dentro das Região do Lagos e para o Rio de Janeiro. A valorização do setor imobiliário é um resultado direto desse modelo de desenvolvimento adotado ao longo do tempo pela explicação do turismo, uma inspiração para as cidades que buscam aquecimento da economia através desse setor. Ainda há muito o que investir, e vamos ajudar através do meu mandato, pode ter certeza.



O Dia - Quais as principais bandeiras do candidato a Deputado Estadual, Rodrigo Gurgel?

Rodrigo Gurgel - As minhas bandeiras são geração de emprego e renda, cultura, esporte e Turismo. Tenho conhecimento que a saúde e segurança publica do nosso Estado deixam a desejar, mas acredito que a falta, hoje, é a fiscalização para onde esse dinheiro está indo e se está sendo bem empregado, pois essas pautas já possuem verbas tanto do Governo Federal como Estadual.

'Sou o político novo, que deseja ver realmente nossa Região dos Lagos grande. Com o turismo forte, emprego e geração de renda para todos. Sou o padrinho, junto ao meu irmão da Escola-Cívico-Militar e quero implementar esse padrão de escola para todo o Estado do Rio de Janeiro, como fizemos em Búzios. Não podemos desistir da política, temos que renovar e por isso disponho meu nome para ocupar uma cadeira na Alerj como Deputado Estadual', encerra o empresário Rodrigo Gurgel em entrevista ao Dia.