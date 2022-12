Escola M. Quilombola Profª. Lydia Sherman vence competição de dança e ganha Centro de Tecnologia Educacional Base para uso pedagógico - Prefeitura de Búzios

Escola M. Quilombola Profª. Lydia Sherman vence competição de dança e ganha Centro de Tecnologia Educacional Base para uso pedagógicoPrefeitura de Búzios

Publicado 05/12/2022 19:00

Búzios - Na manhã deste domingo (04), alunos da Escola M. Quilombola Profª. Lydia Sherman do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio participaram do Desafio “PassinhoViniJr”, realizado pelo Instituto Vini Junior e foram vencedores da competição.

O objetivo do desafio lançado pelo Instituto do jogador da Seleção Brasileira foi aberto para todas as escolas públicas brasileiras e as equipes deveriam criar uma coreografia que seria avaliada nos itens criatividade e animação com o hit “Passinho do Vini Jr”, e mesmo com um curto espaço de tempo os colaboradores da unidade escolar e os alunos se mobilizaram e entregaram a coreografia campeã.

O prêmio anunciado para a unidade escolar vencedora é um Centro de Tecnologias Base, com a assinatura do atacante. O empenho da equipe e dos estudantes resultou no primeiro lugar do desafio, “Eles dão o sangue para buscar aquilo que querem”, declarou Jaqueline Figueiredo, diretora geral da unidade escolar.