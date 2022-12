Atleta Buziano ganha medalha de bronze no 2º Campeonato Pan-Americano de Va’a no Chile - Prefeitura de Búzios

Atleta Buziano ganha medalha de bronze no 2º Campeonato Pan-Americano de Va’a no ChilePrefeitura de Búzios

Publicado 05/12/2022 19:00

Búzios - O atleta Buziano Albert Lopes participou entre os dias 23 e 27 de novembro do 2º Campeonato Pan-Americano de Va’a, na cidade de Coquimbo, no Chile, conquistando o terceiro lugar na competição, com direito a medalha de bronze na competição. O atleta teve total apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos.

A equipe do qual o buziano fez parte foi formada com vários atletas do Brasil para representar a Seleção Brasileira de Va’a no campeonato. O circuito percorrido foi de 24km.



Segundo o atleta buziano Albert Lopes, na competição participaram os melhores atletas da América do Sul. A equipe da Ilha de Páscoa, que pratica este esporte há muitos anos, ficou com o ouro. “Para nós brasileiros o terceiro lugar foi uma conquista muito grande, pois a modalidade é nova no Brasil. Foi uma prova muito dura. Quero agradecer a Prefeitura de Búzios, em especial ao prefeito Alexandre Martins, pelo empenho em ter me ajudado nas despesas de passagem e hospedagem, sem a qual não teria a chance de trazer uma medalha de bronze para casa”.



Esporte Va’a



Canoa Havaiana ou Canoa Polinésia, são nomes nacionalizados para denominar o esporte, que surgiu na região do triângulo polinésio e originalmente é conhecido como Va’a, Wa’a ou Waka.



A modalidade Va’a emancipou-se no Brasil da entidade máxima da Canoagem Brasileira, criando sua própria entidade chamada de Confederação Brasileira de Va’a (CBVAA). A partir de 2017 os atletas de Va’a se confederaram à nova entidade, dando sequência no plano de crescimento do esporte no Brasil.