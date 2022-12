Prefeitura de Búzios realiza limpeza no valão de Cem Braças - Prefeitura de Búzios

Publicado 05/12/2022 19:00

Búzios - Na manhã desta quinta-feira (01), a prefeitura de Búzios por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, realizou a limpeza e desobstrução da entrada do valão de Cem Braças.

Com as fortes chuvas que atingiram as cidades da Região dos Lagos durante a semana, o acúmulo das águas ultrapassou o limite esperado e visando acelerar o processo de passagem das águas, a ação fez parte das várias medidas adotadas pela força-tarefa que ameniza os impactos das tempestades.

As obras do valão fazem parte do projeto de saneamento básico no município que objetiva o alcance de 100% da população com acesso ao saneamento básico. Mais de 730 metros de valão serão totalmente fechados trazendo inúmeros benefícios para os moradores do local, que há muitos anseiam pelo feito.

Todas as execuções vislumbram as melhorias e qualidade de vida dos munícipes e o prefeito Alexandre Martins esteve presente vistoriando o trabalho das equipes no local.