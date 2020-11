Tamoios, Terra Prometida - Descobrindo Cabo Frio Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Cabo Frio - O município de Cabo Frio na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro têm as suas belezas naturais, um presente dado por Deus para os seus habitantes e também aos visitantes e turistas. Mas, em Tamoios, localizado no segundo Distrito do município cabo-friense, é onde se guarda muitos dos encantos da cidade.

Com aproximadamente 70 mil moradores, à "Cidade de Tamoios", como é carinhosamente chamada pelos tamoienses, é cercada por belas praias, rios e reservas ambientais, como a do Mico-Leão-Dourado e o Parque da Preguiça. O termo 'Tamoio' vem de "ta'mõi", que em língua tupi significa "avós", indicando que eles eram o grupo tupi mais antigo do litoral brasileiro.

O lugar recebeu esse nome, pois foi um dos últimos focos de resistência da Confederação dos Tamoios.

O Distrito de Tamoios é responsável por quase 80% dos royalties de petróleo arrecadados por Cabo Frio, oriundos da exploração marítima do "ouro negro".

Muitos turistas procuram à 'Cidade de Tamoios' para curtir suas praias. A Praia de Aquarius situada entre as Praias do Pontal e Unamar, é a mais procurada para a prática de esportes como surf, bodyboard, além da pesca de anzol e arrasto.

A Praia do Pontal é onde o Rio São João deságua, com isso, abre passagem para os pescadores irem pra alto mar. Ela também é considerada a praia mais indicada para crianças e idosos, devido a tranquilidade das suas águas.

A Praia de Unamar é a mais extensa, estende-se por 8km. Contudo, ela possui as maiores ondas, mas também a correnteza mais forte.

Não tem como não se apaixonar por Tamoios, porque ela é linda e o seu povo hospitaleiro. Tamoios é a Terra Prometida de todos os cabo-frienses, seja nascido aqui ou de coração.

