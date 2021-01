Por Juarez Volotão

Publicado 25/01/2021 07:38

Cabo Frio - Em entrevista Exclusiva ao O Dia o Secretário de Saúde do município de Cabo Frio, Felipe Fernandes, com 26 anos, Psicólogo formado pela UFF e mestrando em Psicologia, fala sobre os desafios da pasta, que é o calcanhar de aquiles de qualquer governo, seus 25 dias a frente da Saúde da cidade, como pegou a secretaria, o que conseguiu realizar e implantar nesse pouco tempo inicial, esclarece a polêmica acerca da Tenda de Triagem da Covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle que passou alguns dias sem funcionamento, fala do atraso no pagamento dos servidores e nos conta tudo sobre a vacinação contra o coronavírus em Cabo Frio.

O Dia - Como você pegou a Secretaria de Saúde de Cabo Frio?

Encontramos a rede municipal de saúde com grande deficiência de profissionais, estrutura e com falta de adequação às normas vigentes em vários segmentos. A principal defasagem de profissionais se refere aos médicos que trabalham nas unidades de emergência - alguns deixaram os postos de trabalho em virtude da falta de pagamento de salários pela gestão anterior da Prefeitura, mas já estamos conseguindo contornar essa situação, e inclusive contratando mais médicos. Na Atenção Básica, encontramos equipes defasadas, com estrutura física precária nas unidades, muitas, inclusive, sequer atuavam conforme determinam as orientações do Ministério da Saúde. Hoje já temos a situação normalizada em 23 postos. Ainda estamos concluindo o levantamento das necessidades de cada setor para que as providências necessárias sejam tomadas o quanto antes. São muitos os nossos desafios, mas não temos medo deles.Desde que assumimos, estamos trabalhando duro para melhorar o atendimento o mais rápido possível. Um bom exemplo disso é que, durante a campanha, o prefeito assumiu o compromisso de implantar 20 equipes de Saúde da Família em Cabo Frio logo no primeiro dia útil de janeiro, implantamos 23. Ou seja, três a mais do que prometido anteriormente. E todas compostas por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Mas a nossa meta para toda a cidade é a implantação de 40 equipes, inclusive com profissionais de saúde bucal nos postos que possuem consultório odontológico.A Prefeitura de Cabo Frio está priorizando o pagamento dos servidores municipais, conforme compromisso assumido em campanha, de acordo com a entrada de recursos nos cofres municipais. A folha dos funcionários da Saúde está em fase de conclusão e a estimativa é de pagar aos trabalhadores assim que todo o trâmite for concluído.- Sim, a tenda da triagem está funcionando. A falta de médicos na unidade ocorreu porque parte dos profissionais paralisou o trabalho, em virtude da falta de pagamento de salários pela gestão anterior da Prefeitura. Quando isso aconteceu, o atendimento passou a ser feito na própria UPA, ou seja, o atendimento não parou em nenhum momento. O novo governo busca regularizar os pagamentos atrasados e também está à procura de médicos para contratação na rede municipal de saúde. Profissionais que tiverem interesse devem encaminhar currículo para [email protected] Nesta primeira remessa da Fase 1 a imunização é feita em esquema volante. Equipes estão indo até as unidades de saúde e instituições de longa permanência para imunizar o público-alvo. Ao todo, 25 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e apoio administrativo da Secretaria de Saúde, estão aplicando as doses no público prioritário definido pelo Ministério da Saúde. Devido ao baixo quantitativo de doses distribuídas no Brasil, a Coordenação de Imunização, em conjunto com os responsáveis técnicos das unidades municipais, estabeleceu como prioridades dentre os profissionais da linha de frente da saúde aqueles que atuam em unidades de pacientes graves (como unidades intensivas e semi-intensivas), e em porta de entrada de Covid-19 (emergências).Apesar das dificuldades encontradas, conseguimos avanços importantes. Entre os que considero mais importantes estão a montagem dos quadros com os profissionais necessários para um melhor atendimento de saúde à nossa população. Um exemplo é o esforço empenhado para a manutenção do funcionamento da Tenda de Triagem da Covid-19, no Parque Burle, ao lado da UPA: já contratamos quatro médicos para a tenda. Também destaco as equipes de saúde da família. Implantamos as primeiras 23 e estamos preparando outras 17, totalizando 40 em toda a cidade, incluindo Tamoios. Outra ação muito importante é que conseguimos nos organizar, em tempo recorde, para a campanha de vacinação contra a Covid-19, mobilizando 25 profissionais na imunização de cerca de pouco mais de 2.500 pessoas dos grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde.- Planejamos, em breve, colocar uma ambulância na zona rural, que está há 12 anos sem essa assistência. Nas próximas semanas, começaremos a testar para Covid-19 por meio do aplicativo Dados do Bem, em modelo drive-in. Também vamos iniciar um grande cadastramento dos cidadãos cabo-frienses nos postos de saúde. Estamos montando um protocolo de atendimento para Covid-19 em algumas unidades de saúde, podendo, assim, testar em massa a população. E ainda estamos trabalhando para a reabertura do Hospital de Tamoios, assim que for possível.