Nossa Rádio estreia em Cabo Frio e na Região dos Lagos com um time de apresentadores de primeira Assessoria Nossa Rádio

Por Juarez Volotão

Publicado 25/01/2021 07:38

Cabo Frio - A mais nova rádio do município de Cabo Frio e da Região dos Lagos, a Nossa Rádio 102,5 FM ainda não estreou, porém já chega com um time de apresentadores de primeira em sua grade de programação diária. A partir do dia 01 de fevereiro, os ouvintes da Região dos Lagos poderão conhecer, e acompanhar, as novas vozes que farão companhia diária, e essa seleção também será vista, e ouvida, no programa 'Debate Nossa Rádio', que acontecerá de segunda a sexta, das 11h e 30 min as 13h, ao vivo.

Nomes como o da empresária do ramo imobiliário e Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cabo Frio (ACIA), Patrícia Cardinot (terça-feira); Capitão Diogo, Policial Militar e empresário do ramo gastronômico e do entretenimento (quarta-feira); Ricardo Araújo, empresário do ramo farmacêutico com 10 drogarias na cidade (quinta-feira) e o Jorginho da QOnda, também Policial Militar e empresário da moda praia em Cabo Frio formam o time de apresentadores fixos do programa 'Debate Nossa Rádio', que discutirá, debaterá e dialogará, com convidados e ouvintes, temas diversos, de relevância e que sejam de interesse da sociedade.

'O programa trará a tona temas de importância, que precisem de esclarecimentos e informações à população, e claro, com a participação do povo sempre, dentro do debate. A escolha dos apresentadores foi a dedo, criteriosamente pensado, com vozes que representam segmentos distintos e com credibilidade junto ao povo, para conduzirem, com maestria e cada um ao seu estilo, os debates mais acalorados possíveis, pois acontecerá normalmente, e o mais importante, dando vez e voz a todos, e não a apenas algumas ou a alguns, como acontece em Cabo Frio', destaca Juarez Volotão, Diretor Artístico da Nossa Rádio.

