Publicado 14/02/2021 14:54 | Atualizado 14/02/2021 14:55

Cabo Frio - Morador de São Pedro Aldeia, Orlando da Conceição Barbosa, caminhava pela ponte nova de Cabo Frio, quando se jogou no Canal do Itajurú, na manhã de sábado (13).Sem saber nadar, Orlando foi levado pela correnteza e começou a se debater nas águas.

O marinheiro particular Claudio Henrique Siqueira, 52 anos, conhecido como Neném, estava no deck do Costa Azul Iate Clube por volta das 12h e percebeu que o rapaz estava se afogando. "Ele colocou a cabeça para fora para respirar, afundou e voltou à tona. Então, percebi que estava se afogando. Me joguei na água e consegui trazer ele para o deck", contou Claudio Henrique, que trabalha como marinheiro particular há mais de 40 anos. Os diretores do clube chamaram o Resgate Municipal, que chegou cerca de 20 minutos. Neném disse também que enquanto nadava para o deck, Orlando repetia que tomava remédio controlado e era doente.

A equipe de resgate fez os procedimentos de rotina e levaram Orlando Henrique para o HCE de Cabo Frio.

Para os diretores do Costa Azul Iate Clube, a atitude do marinheiro merece todo o respeito: "Nénem fez o que deveria ser feito. Está de parabéns por ter salvo uma vida. O restante foi com o Resgate da prefeitura", disse Marcelo Andrade de Sá, vice-Comodoro do Costa Azul Iate Clube que também estava no clube no momento do salvamento.



Nénem disse que se sentia feliz e recompensado por estar na hora certa para poder ajudar a salvar uma pessoa: "Estou feliz e quando chegar em casa quero contar para minha esposa e meus quatro filhos", disse o marinheiro que já tem outras histórias de salvamento ao longo da vida profissional.