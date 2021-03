Os policiais encontraram 19 caixas contendo vários rótulos e tampas falsificados de uma marca de cerveja, Divulgação

Por Renata Cristiane

Publicado 11/03/2021 21:16

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que transportava insumos destinados à falsificação de cervejas no final da manhã de quarta-feira (10), no km 86 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Pindamonhangaba, no litoral Norte do Estado de São Paulo.



De acordo com a PRF, o preso assumiu que costumava receber a mercadoria em Goiânia, capital de Goiás, e entregava o material em Cabo Frio.



Os policiais encontraram 19 caixas contendo vários rótulos e tampas falsificados de uma marca de cerveja, durante vistoria ao bagageiro de um veículo. O passageiro, de 43 anos, confessou ser proprietário do material e afirmou que realizava esse tipo de viagem uma vez por mês, mas desconhecia o conteúdo das caixas que transportava.



Ele foi preso em flagrante e foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Pindamonhangaba.