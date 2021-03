Proibição vale para esse feriadão. Prefeito apelou em vídeo para que turistas não venham para cidade Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 24/03/2021 15:29

A Prefeitura de Cabo Frio vai decretar a proibição da permanência de banhistas nas praias da cidade. A decisão foi tomada após reunião do Gabinete de Soluções na terça-feira (23). O prefeito José Bonifácio confirmou a informação ao O Dia nesta quarta-feira (24). O chefe do executiva cabo-friense chegou a gravar um vídeo apelando para que turistas não venham para cidade nem região no "superferiadão" destacando o colapso na saúde que vive a Baixada Litorânea.

O decreto deve ser publicado no decorrer do dia e, conforme Bonifácio, ainda não foi decidido se a prática de esportes individuais continuará liberada. A permanência em lagoas também está proibida.

Publicidade

A execução das superbarreiras, em conjunto com os outros municípios da Região dos Lagos também vai ser implementada.

Gabinete de Soluções avalia cenário epidemiológico e debate medidas de combate à Covid-19

Publicidade

A Prefeitura de Cabo Frio realizou nesta terça-feira (23) a quinta reunião do Gabinete de Soluções de combate à Covid-19. Durante o encontro, que foi transmitido pelas redes sociais oficiais da Prefeitura, os representantes governamentais e da sociedade civil colocaram em discussão possíveis medidas restritivas e de bloqueio ao aumento de contágio do coronavírus, em decorrência da pandemia.

Coordenado pelo prefeito José Bonifácio, e com a presença da vice-prefeita Magdala Furtado, o gabinete pôs em pauta o cenário epidemiológico apresentado em Cabo Frio, sob a incidência da Covid-19. Mediante o decreto do município do Rio de Janeiro, com a aprovação de um feriado de 10 dias, a partir da próxima sexta-feira (26), o prefeito abordou a necessidade de uma ação conjunta entre os municípios da região.

Publicidade

“É uma situação grave e não são decisões fáceis nessa pandemia, precisamos sinalizar aos turistas que não é o momento de vir para Cabo Frio e para a Região dos Lagos. Tenho me reunido com os demais prefeitos para que possamos ter ações conjuntas de bloqueio, de fiscalização e que sejam efetivas. Ações que mandem um recado à Capital, sobre a vinda das pessoas nesse momento delicado para a saúde da população”, disse o prefeito José Bonifácio.

Durante o encontro, foram discutidos ainda temas como taxas de ocupação de leitos públicos e privados, a demanda de internação, medicamentos e oxigênio, os índices de contágio, medidas logísticas que permitam o bloqueio de acesso à cidade e impactos social e financeiro, entre outros pontos. A quinta reunião contou com a participação de secretários municipais, representantes de entidades comerciais, jurídicas, sindicatos municipais, de hospitais particulares, de bares, restaurantes e barraqueiros, entre outras representações.

Publicidade

Ainda na reunião, o prefeito sinalizou a entrada da Comsercaf, autarquia responsável pela limpeza urbana, no Comitê Executivo de combate à Covid-19. Nesta semana, o Comitê será coordenado pelo secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago.