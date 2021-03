Por Renata Cristiane

Publicado 26/03/2021 16:17 | Atualizado 26/03/2021 16:37

RJ-124 (VIALAGOS)

Nesta sexta-feira (26), o motorista que chega à Região dos Lagos vai encontrar a RJ-124 com tráfego extremamente congestionado do km 54 ao 57, na saída para a RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), em São Pedro da Aldeia, devido ao funcionamento da barreira sanitária.

RJ-106 (ROD. AMARAL PEIXOTO)

Na RJ-106, o motorista enfrenta quase 3km de lentidão em São Pedro da Aldeia, entre os bairros Praia Linda e Balneário.

Na mesma rodovia, porém no trecho onde estão instaladas barreiras sanitárias no bairro Iguabinha, já em Araruama, a retenção chega a quase 1 quilômetro.

NITERÓI-MANILHA (BR-101)

Na RJ-101, a Niterói-Manilha, o trânsito segue livre nos sentidos Rio de Janeiro e Região dos Lagos.

PONTE RIO-NITERÓI

O motorista que pegar a Ponte Rio-Niterói nessa sexta, vai encontrar trânsito lento no sentido Niterói, entre o vão central e a Praça do Pedágio. Travessia em 20 minutos. No sentido Rio, segue normal. A travessia leva 13 minutos.