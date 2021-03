Por Renata Cristiane

Publicado 26/03/2021 19:53 | Atualizado 26/03/2021 19:56

Com o trânsito caótico causado pelas super barreiras sanitárias adotadas pelas cidades da Região dos Lagos, alguns turistas deram um jeito e conseguiram entrar em Cabo Frio de um jeito um tanto surpreendente. Um helicóptero foi flagrado pousando no Estádio Correão, em São Cristóvão, na tarde desta sexta-feira (26), para desembarcar passageiros.

O vídeo circulou nas redes sociais e internautas consideraram a atitude absurda. Nos comentários, uma moradora indignada afirmou que ‘realmente quem tem dinheiro, pode tudo’.

A Prefeitura de Cabo Frio informou que o helicóptero pediu autorização de pouso no campo do estádio Correão para desembarcar uma pessoa.

“A aeronave estava realizando o transporte da filha de um morador que precisou retornar à cidade em virtude de uma emergência familiar. Por se tratar de um fato isolado, não relacionado a qualquer atividade turística, foi permitido o pouso no local. A administração do estádio esclarece que as pessoas que aguardavam a passageira eram parentes que já estavam na cidade”, disse através de nota.