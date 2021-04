Por Renata Cristiane

Publicado 15/04/2021 17:54

Cabo Frio - Um novo protesto contra a barreira sanitária de Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, que faz limite com Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, parou o trânsito na RJ-106, a rodovia Amaral Peixoto, na tarde desta quinta-feira (15).

Pela manhã, também houve manifestação, e pela segunda vez no dia, pneus foram incendiados no local com objetivo de interditar o tráfego de veículos.

Moradores são contra o equipamento – que é uma das medidas de segurança contra a disseminação da Covid -, com a justificativa de que o acesso aos municípios vizinhos fica prejudicado. Muitos passam por ali, todos os dias, para ir e voltar do trabalho.Esse foi o terceiro protesto em menos de 24h. Na noite desta quarta-feira (14), populares chegaram a retirar os cones colocados no bloqueio, os quais foram recolocados na mesma noite.Alguns motoristas passaram pelo local buzinando, em apoio ao protesto. Em contrapartida, outros condutores afirmaram que a ação complica ainda mais o congestionamento.Em nota, a Prefeitura de Casimiro de Abreu afirma estar ciente das manifestações e que entrou em contato com o prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba (PV), comunicando que a barreira sanitária sobre a ponte do Rio São João, no distrito de Barra de São João, vai ser encerrada neste domingo (18).A Prefeitura diz ainda que o objetivo do bloqueio, que começou a funcionar no dia 20 de março, foi de reduzir a circulação de pessoas nas ruas e conter a propagação da Covid-19 na região.