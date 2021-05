Fim da era dos parquímetros Sabrina Sá (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 15/05/2021 14:35 | Atualizado 15/05/2021 14:38

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, suspendeu nesta sexta-feira (14), o estacionamento rotativo da cidade devido à queda na arrecadação provocada pelo agravamento da pandemia de Coronavírus. Com isso, ficou inviável a manutenção do sistema de cobrança.

Segundo a administração municipal, a decisão se baseia nos altos custos mensais do modelo em operação, com o pagamento do aluguel de equipamento e software e com fornecimento do pessoal necessário para manter o sistema funcionando em período de baixa demanda.

Publicidade

Com a medida, o contrato foi suspenso e 85 operadores dispensados. Destes, 13 foram remanejados para a fiscalização de transportes, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Em nota, a Prefeitura afirma que a condição atual da pandemia no país reduziu a quantidade de visitantes em Cabo Frio, portanto, a administração municipal decidiu suspender, temporariamente, a cobrança, tendo como intuito economizar ao máximo.

Publicidade

Disse ainda que o contrato com a empresa que opera o estacionamento rotativo na cidade se encerra no dia 31 de maio deste ano. “A partir disso, para buscar um modelo que atenda melhor o estado atual da cidade, a Prefeitura vai abrir novo processo licitatório para terceirização do serviço”.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informa também que novas ações contra a atuação de flanelinhas estão sendo organizadas em conjunto com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar.