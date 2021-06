Raione tinha apenas 33 anos. Deixa esposa e filhos pequenos - Rede social

Por Renata Cristiane

Publicado 21/06/2021 17:48 | Atualizado 21/06/2021 17:50

O diretor da Câmara Municipal de Cabo Frio, Raione Rezende é mais uma vítima fatal da Covid-19. Ele faleceu nesta segunda-feira (21) por complicações da doença. O servidor estava internado há cerca de um mês mas não resistiu. Ele tinha 33 anos e deixa esposa e dois filhos pequenos.

O sepultamento de Raione será nesta terça-feira (22), no cemitério Santa Izabel, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Em virtude do ocorrido, a presidência decretou luto oficial de três dias. A sessão ordinária desta terça-feira (22) está suspensa.

O legislativo cabo-friense enfrentou um surto de Covid mês passado, quando alguns funcionários testaram positivo, lembrando que no ano anterior teve um servidor que também morreu por causa do coronavírus.

Em 24 de maio, o legislativo cabo-friense suspendeu as atividades de forma parcial. Na ocasião, o presidente da Casa, Miguel Alencar (DEM) decidiu adotar a medida de enfrentamento à Covid-19 visto que o prédio utilizado pela Câmara “não oferece condições mínimas de salubridade e segurança”.

As sessões, no entanto têm ocorrido de forma presencial, uma vez por semana, com vereadores e equipe técnica. Os demais setores da Câmara estavam funcionando com uma pessoa em cada um; os outros servidores passaram a trabalhar em home office.

Alguns vereadores, inclusive, chegaram a deixar de participar das sessões por conta do aumento de incidência dos casos na casa legislativa.

Cabo Frio tem hoje, conforme o último boletim divulgado pela Prefeitura, nesta segunda (21), 11.584 casos confirmados e 622 mortes por Covid.

NOTA DE PESAR

A Câmara Municipal informa com profundo pesar o falecimento do coordenador operacional Raione Rezende da Silveira em decorrência de Covid-19 nesta segunda-feira (21).

Neste momento de profunda dor, a Câmara manifesta aos amigos e familiares as mais sinceras condolências e se mostra solidária a dor de todos que conviveram com ele na esfera pessoal e profissional.

Raione que tanto lutou pela vida, deixa esposa, dois filhos e uma legião de amigos que agora terão que aprender a conviver com a ausência. O sepultamento será realizado nesta terça-feira (22) no Cemitério Santa Izabel.

Descanse em paz.