De acordo com a polícia, o mandado de prisão contra o homem foi expedido pela comarca de São Pedro da Aldeia.Divulgação

Publicado 01/01/2022 13:13

A Polícia Civil de Cabo Frio, na Região dos Lagos, prendeu nos primeiros minutos do ano, neste sábado (1º), um homem foragido por disparo de arma de fogo após agredir a ex companheira.



De acordo com a polícia, o mandado de prisão contra o homem foi expedido pela comarca de São Pedro da Aldeia.



O homem, após levantamento de dados do setor de inteligência da Polícia Civil, foi capturado próximo a Rodoviária de Cabo Frio, enquanto comemorava a virada do ano.

A comemoração durou pouco. Agora ele terá pouco para celebrar atrás da grades.