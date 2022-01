Segundo Polícia Militar, corpo estava com marcas de violência no porta malas do veículo em Unamar, bairro de Tamoios - Divulgação

Publicado 03/01/2022 14:39

A Polícia Militar encontrou um corpo com marcas de violência no porta malas de um carro carbonizado neste sábado (1º) em Unamar, bairro do distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa afirmou ser familiar da vítima, informando que se tratava de alguém de 34 anos, mas o corpo estava em alto estágio de carbonização e não foi possível cravar a identidade.



A equipe da PM chegou ao local após denúncia de um homicídio. A cena do crime passou por perícia e o Corpo de Bombeiros removeu o corpo para o IML de Cabo Frio.



Ainda segundo a PM, o local é esmo, sem câmeras e sem testemunhas.

O caso foi registrado na 126ª DP.