Ação acontece das 9h às 17h no prédio do Ibascaf, em São Cristóvão Divulgação

Publicado 03/01/2022 14:52

De 4 a 12 de janeiro, a Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, fará a repescagem do recadastramento do Programa de Assistência Médica aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Pasmed).



A ação será para servidores municipais que já constavam da base de cadastro do programa, entre janeiro e março de 2020, e acontecerá das 9h às 17h, na sede do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Ibascaf), em São Cristóvão. A estimativa é de que o Pasmed reabra no início do ano que vem.



“Devido à grande procura, decidimos realizar uma repescagem para todos os servidores da base de 2020 que ainda não conseguiram se recadastrar. Já o cadastramento para novos inscritos será feito na sede do Pasmed quando o programa reabrir”, afirmou Carlos Alberto Cardozo, presidente do Ibascaf.



Até o momento, 1.790 servidores atualizaram o cadastro no Pasmed. Para fazer o recadastramento é necessário apresentar original e cópia de documento de identidade com foto do servidor e do cônjuge; CPF, comprovante de residência em nome do servidor; contracheque do titular referente a janeiro, fevereiro e março de 2020; certidão de casamento ou de união estável



No caso de os dependentes serem filhos ou enteados, deverão ser apresentadas a certidão de nascimento e a carteira de identidade. Já no caso de dependentes com algum tipo de deficiência será preciso apresentar laudo médico.



REABERTURA DO PASMED SERÁ EM SISTEMA DE PONTOS

Para viabilizar a reabertura do Pasmed, o Ibascaf adotou o sistema de pontos como forma de atender às necessidades dos usuários do programa e, ao mesmo tempo, admitir o controle dos recursos financeiros.



Após estudos e levantamentos variados, foi estabelecida uma pontuação para procedimentos, consultas e, também, para servidor (120), cônjuge (120) e dependente (20 cada).



Nesse sistema, os pontos do grupo familiar são para uso mensal e não são cumulativos: devem ser usados conforme a pontuação de cada procedimento e/ou consulta (vide tabela abaixo), sempre dentro do número de pontos do grupo familiar. Então, um grupo familiar formado, por exemplo, de servidor (120), cônjuge (120) e dois dependentes (40 pontos, sendo 20 para cada um) terá no mês 280 pontos para uso no Pasmed.



Se esse grupo familiar for a duas consultas (médico = 40 pontos / psicólogo = 20 pontos); fizer um exame cardiológico (40 pontos); um exame laboratorial básico (20 pontos), uma ressonância (80 pontos) e um raio-X (30 pontos) terá usado 230 pontos, ou seja, dentro da margem mensal do grupo familiar.



O total de pontos do grupo familiar também pode ser usado por apenas um membro do grupo, caso seja necessário. Para utilizar o Pasmed, é necessário que servidores e seus dependentes sejam cadastrados no programa.



SERVIÇO

Repescagem: de 04 a 12 de janeiro

Hora: das 9h às 17h

Local: sede do Ibascaf

Endereço: Rua Expedicionário da Pátria, 118, em São Cristóvão.



TABELA DE PROCEDIMENTOS E PONTOS CORRESPONDENTES

QUANTIDADE DE PONTOS



Servidor – 120 pontos;

Cônjuge -120 pontos;

Filho – 20 pontos

CONSULTAS



Fonoaudiólogo – 20 pontos;

Psicólogo – 20 pontos;

Médico – 40 pontos;

Odontólogo – 40 pontos.

FISIOTERAPIA



Qualquer Procedimento (por sessão) – 10 pontos

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS



Odontologia Preventiva – 10 pontos;

Restauração e Tratamento – 20 pontos;

Extração (exceto siso) – 30 pontos;

Tratamento de Canal – 80 pontos.

EXAMES



Laboratoriais Básicos – 20 pontos;

Raios-X e Densitometria Óssea – 30 pontos;

Ultrassonografia – 30 pontos;

Cardiológicos – 40 pontos;

Oftalmológicos – 40 pontos;

Otorrinolaringologista – 40 pontos;

Ultrassonografia com Doppler – 80 pontos;

Ressonância Magnética – 80 pontos;

Tomografia Computadorizada – 80 pontos;

Endoscopia e Colonoscopia – 80 pontos;

Eletroencefalogramas – 80 pontos.