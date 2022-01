Segundo informações, o corpo de Fabiana Santos estava no quintal da casa do ex-marido - Letycia Rocha (RC24h)

Segundo informações, o corpo de Fabiana Santos estava no quintal da casa do ex-maridoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/01/2022 14:57

Uma mulher que estava desaparecida em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (3), no segundo distrito do município.

Segundo informações, o corpo de Fabiana Santos estava no quintal da casa do ex-marido, localizada na Fazenda Araçá, em Tamoios. O cadáver da mulher estava carbonizado no interior de um saco, em uma vala, conforme familiares.

Ainda de acordo com a família, o homem confessou o crime e já foi preso.

A polícia já foi acionada e está no local.

*Matéria em atualização