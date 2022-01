Neste período haverá aplicação de dose reforço, segunda dose e repescagem - Divulgação

Publicado 03/01/2022 18:21

De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra a covid-19 segue em Cabo Frio, na Região dos Lagos, entre os dias 4 e 7 de janeiro com a repescagem para pessoas acima de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose, ou que estejam com alguma dose em atraso.

Também será aplicada a dose de reforço em pessoas que tenham se imunizado com as duas doses há mais de quatro meses. Já as pessoas de 18 a 59 anos com alto grau imunossupressão, que já receberam as três doses (duas doses e uma adicional), devem receber a quarta dose a partir de quatro meses.

O intervalo das gestantes e puérperas permanece de cinco meses. Quem tomou a vacina da Janssen, permanece com o intervalo de dois meses após ser imunizado com a dose única.

Esses grupos são vacinados de terça a sexta-feira. Exceto os acamados (que continuam recebendo todas as doses em casa, sempre às segundas). Pessoas de 18 a 59 anos com alto grau de imunossupressão recebem a dose de reforço na terça e na quinta. O horário de vacinação é o mesmo para todo mundo: das 9h às 15h. Os locais variam de acordo com o grupo ou o tipo de imunizante, conforme tabela em anexo.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A VACINAÇÃO

Para receber a vacina, todos do público alvo da próxima semana, sem exceções, precisam apresentar documento de identidade oficial com foto, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio, CPF ou cartão do SUS. A carteira de vacinação é obrigatória somente para quem vai tomar a segunda dose, ou dose de reforço, e deve comprovar que a imunização foi feita em Cabo Frio.

Quem tem alto grau de imunossupressão deve apresentar, ainda, documentos que comprovem a condição, como cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares. A lista das doenças definidas pelo Ministério da Saúde está no site da Prefeitura (www.cabofrio.rj.gov.br).

Para a primeira dose, os menores de 15 anos deverão estar acompanhados do responsável e apresentar o documento de autorização disponível no site da Prefeitura. No caso de impossibilidade da presença do responsável, o jovem deverá estar acompanhado de uma pessoa maior de idade munido da declaração de próprio punho do responsável. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda o preenchimento da autorização antecipadamente para agilizar o tempo de atendimento nos postos de vacinação.

Quem está acamado deve fazer agendamento prévio (para qualquer uma das doses) pelo e-mail [email protected] Para isso basta informar nome completo de quem será vacinado, sexo, data de nascimento, CPF, endereço completo com ponto de referência e telefone de contato. Quem já recebeu alguma dose deve enviar a foto do cartão de vacinação.

Para quem vai tomar a segunda dose, um alerta: caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, basta comparecer ao posto no próximo dia útil.

ONDE SE VACINAR:

DOSE REFORÇO PARA PESSOAS DE 18 A 59 ANOS COM ALTO GRAU DE IMUNOSSUPRESSÃO

• apenas terça (4) e quinta (6)

PAM de São Cristóvão – Rua Manoel José de Carvalho, 97

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

SEGUNDA DOSE ASTRAZENECA E CORONAVAC, E DOSE DE REFORÇO DA JANSSEN

UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

• todos de terça (4) a sexta (7)

PAM de São Cristóvão – R. Manoel José de Carvalho, 97

• apenas terça (4) e quinta (7)

DEMAIS GRUPOS DA SEMANA

(primeira dose, segunda dose Pfizer, dose de reforço para outros grupos)

• de terça (4) a sexta (7)

1º distrito

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva s/nº

2º distrito

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº