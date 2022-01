A identidade do tal ganhador ou ganhadora ainda é um mistério. - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 04/01/2022 14:41

Desde que foi anunciado, às 20h30 desta sexta-feira (31), que o ganhador da Mega Sena da Virada, no valor de R$ 189 milhões foi um sortudo de Cabo Frio, muitas especulações tomaram conta da cidade. O principal rumor que circula, seria de que os ganhadores seriam 50 funcionários de uma famosa loja de construção que jogaram através de um ‘bolão’. O prêmio total era de R$378 milhões e foi dividido entre vencedores de Campinas e do município da Região dos Lagos.



Muitas piadas foram feitas, já que a expectativa seria que os colaboradores sequer voltariam a trabalhar depois de desembolsar tanto dinheiro logo no início de 2022. Mas o boato já começou a criar problema, já que pessoas começaram a ir no local conferir com os próprios olhos se os supostos ganhadores estariam trabalhando ou não.



Um vídeo mostra um homem filmando o local e questionando sobre o prêmio a trabalhadores que descarregavam um caminhão de cimento, alguns até acharam graça, mas teve gente que não gostou.

O boato tomou tanta proporção que a loja teve que emitir uma nota de esclarecimento, confira:



“Após o resultado da “Mega da Virada” muitos veículos de imprensa divulgaram o resultado e especulações de cerca de 30 a 50 colaboradores da empresa como “sortudos” do sorteio milionário. Diante desta informação nossos colaboradores tiveram seus recessos atravessados por inúmeras mensagens em suas redes sociais. Mediante o comportamento do público com a marca e nossos colaboradores informamos que, não há ganhador em nossa empresa, nem sabemos de onde surgiu tal informação. Agradecemos a compreensão de todos!”



A identidade do tal ganhador ou ganhadora ainda é um mistério.