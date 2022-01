De acordo com a prefeitura, em um mês houve aumento de 307,21% na procura de atendimentos por síndrome gripal - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/01/2022 19:07

O aumento de contaminação pelo vírus da Influenza já matou quatro pessoas em Cabo Frio, na Região dos Lagos, desde que a epidemia da doença teve o início no estado. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta terça-feira (4), trazendo preocupação. Somente no mês de dezembro, houve 6.487 atendimentos por síndrome gripal, o que equivale a um aumento de 307,21% comparado ao mês anterior.

Nos últimos meses, segundo a prefeitura, aconteceu um crescimento na procura de assistência na Tenda de Triagem da Covid-19 para atendimento aos casos gripe.

Os exames de detecção da doença são realizados pelo laboratório LACEN, no Rio de Janeiro, de forma amostral. No mês de dezembro, nas amostras realizadas para detecção do vírus influenza, até o momento, houve 25 casos positivos do vírus. Já no mês de novembro foram 10. Não há pacientes internados diagnosticados com essa doença no município

Em caso de sintomas leves, é indicado que o cidadão procure a unidade de saúde do bairro em que é cadastrado para ser atendido pela equipe de Saúde da Família. Nestes locais poderá ser realizado os exames e testes para diagnóstico da doença, sendo recebido os cuidados e orientações necessárias. Já em caso emergencial, o morador deve se dirigir às unidades de atendimento de emergência, como as UPAs do município.

Sobre a imunização

A campanha de imunização contra a Influenza começou em abril de 2021, sendo dividida em etapas e tendo sua conclusão no dia 30 de agosto, sendo aberta para toda a população.

Os imunizantes permanecem disponíveis para os faltosos, pessoas que ainda não se vacinaram. A partir desta terça-feira (4), os pontos de vacinação serão ampliados para 27 unidades de saúde que aplicam essa vacina. O motivo é o envio de novas doses dessa vacina pelo governo do estado. A listagem dos postos pode ser conferida no site da Prefeitura de Cabo Frio.

Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Para se vacinar, basta levar a caderneta de vacinação, documento de identificação com foto ou cartão do SUS. Qualquer pessoa que procurar a unidade de saúde, morador ou não, será atendido com a vacina contra a influenza.

Além de todas as ações do município, a Prefeitura de Cabo Frio alerta que o mais importante e eficiente é a conscientização da população, que deve completar o esquema vacinal tanto contra a covid-19 quanto a influenza, além de lavar constantemente as mãos, utilizar máscara e seguir as recomendações dos profissionais de saúde.