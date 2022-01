De 1.240 beneficiados, 42% não retornaram às cadeias, segundo Secretaria de Administração Penitenciária - Letycia Rocha (RC24h)

De 1.240 beneficiados, 42% não retornaram às cadeias, segundo Secretaria de Administração PenitenciáriaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/01/2022 15:30

Mais um problema para o estado do Rio de Janeiro e a Região dos Lagos, mais especificamente, Cabo Frio. Na relação de criminosos que não voltaram para a cadeia após o ‘Saidão de Natal’, quando presos são liberados para passar o feriado com a família, constam alguns dos traficantes de drogas mais perigosos do Rio, entre eles, um cabo-friense. Os dados são da Secretaria de Administração Penitenciária.

Cleiton da Silva, o Mãozinha, é apontado como chefe do tráfico da Favela do Lixo, no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio. Ele saiu, não retornou mais e tem o paradeiro desconhecido.

Além de Cleiton, outros chefes do crime organizado também foram beneficiados com a medida provista por lei e sumiram. Parte deles é classificada como “presos de altíssima periculosidade”.

Edigar Morais, o Edigarzinho, por exemplo, é chefe de uma facção que controla o Morro da Jovem, em Miracema, no interior do estado. Outro é Charles Miranda Ramos, o Magro, que comanda o tráfico na Favela dos Marítimos, em Niterói, na Região Metropolitana, e também foi condenado por homicídio.

Conforme a lista, pelo menos 80% dos integrantes de uma facção criminosa do estado, considerada a maior, não retornaram e continuam soltos.

A medida prevista pela Lei de Execução Penal beneficia presos em regime semiaberto ou que têm trabalho externo e que já tenham usufruído de, pelo menos, uma saída especial nos últimos 12 meses. Ainda é necessário apresentar bom comportamento e ter cumprido 1/6 da pena.

Veja a situação de retorno dos detentos de acordo com o presídio:

Esmeraldino Bandeira

Saíram: 174 presos

Retornaram: 111 presos

Evadidos: 63

Plácido de Sá Carvalho

Saíram: 511 presos

Retornaram: 464 presos

Evadidos: 47 presos

Vicente Piragibe

Saíram: 530 presos

Retornaram: 128 presos

Evadidos: 402 presos

Lemos de Brito

Saíram: 25 presos

Retornaram: 14 presos

Evadidos: 10 presos