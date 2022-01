Vale lembrar ainda que esses números podem ser maiores, pois os resultados são enviados para o Lacen (Laboratório Central) e o município depende desses resultados chegarem para atualizar os dados - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 05/01/2022 18:54

Em Cabo Frio, na Região dos Lagos, a grande quantidade de turistas na virada do ano – cerca de 800 mil, de acordo com a prefeitura -, além da polêmica do Carnaval – se vai acontecer ou não -, trouxe à tona um questionamento: e os casos de Covid-19? Continuam estabilizados ou não? Principalmente levando-se em consideração que um morador está com suspeita de ter contraído a nova variante Ômicron.

A resposta é preocupante. Conforme boletim da prefeitura, em dois dias, entre segunda (3) e quarta-feira (5), houve 18 casos confirmados, conferindo aumento de 500% se comparado ao período anterior ao Réveillon: em quatro dias, seis pessoas testaram positivo. Vale lembrar ainda que esses números podem ser maiores, pois os resultados são enviados para o Lacen (Laboratório Central) e o município depende desses resultados chegarem para atualizar os dados.

Dados levantados pelo Portal O Dia indicam que, em pelo menos dois hospitais privados da cidade, os números aumentaram exponencialmente. Em apenas um dia, de terça (4) para quarta-feira (5), em um deles, foram 30 swabs (exame para detectar a doença) positivos. No início da semana, segundo um funcionário, “foram 18 casos em um dia e 12 no outro”.

Já na outra clínica privada, as procuras por testes cresceram aproximadamente 30%, conforme servidores. “Devido às férias, tivemos um aumento absurdo, muita gente está buscando fazer o teste, até mesmo para poder voltar à sua terra”, afirma.

Além disso, outra doença também tem preocupado bastante a cidade. Informações divulgadas pela prefeitura nesta terça-feira (4) constam que quatro moradores morreram de síndrome gripal – o vírus influenza. Somente no mês de dezembro, houve 6.487 atendimentos, o que equivale a um aumento de 307,21% comparado ao mês anterior.

Após reunir essas informações, o Portal realizou uma pesquisa questionando se o Carnaval deve ou não acontecer em Cabo Frio. Mais de 85% dos internautas responderam negativamente. Contudo, os moradores apenas saberão do veredito final no dia 17 de janeiro, quando o prefeito José Bonifácio (PDT) já terá se reunido com gestores das cidades da Região dos Lagos e chegará a uma decisão em conjunto.