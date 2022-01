Vencedor da Mega da Virada em Cabo Frio já deu entrada no prêmio | Cabo Frio | O Dia

Informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal na noite desta quarta-feira (5); identidade do vencedor ainda é mistério - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/01/2022 14:21

A Caixa Econômica Federal confirmou, na noite desta quarta-feira (5), que o vencedor do prêmio da Mega da Virada, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, já deu entrada no pagamento, no valor de R$ 189 milhões.

A identidade do mais novo milhonário da Região dos Lagos não foi divulgada por motivos de segurança.

Além da aposta realizada na Casa Lotérica Zebrinha, no bairro São Cristóvão, outras 14 pessoas também levaram o mesmo valor da bolada para casa em Campinas, em São Paulo. A aposta paulista vencedora foi realizada por meio de um bolão. Cada um faturou o prêmio de R$ 13.504.454,55, e dez dos contemplados também já procuraram agências da instituição para resgatar o dinheiro. Outros quatro ainda são esperados.

As dezenas sorteadas na Mega-Sena da Virada foram: 12-15-23-32-33-46.

Em Cabo Frio, muito se especula sobre a identidade do milionário. Entre diversos boatos, o que mais ganhou força desde o sorteio, realizado nas últimas horas do dia 31 de dezembro do ano passado, foi de que funcionários de uma famosa loja de construção seriam os vencedores. O estabelecimento chegou até a divulgar uma nota negando a história.