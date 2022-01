Ocorrência foi feita nesta quarta-feira (5) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/01/2022 14:38

Um menor, de 16 anos, foi apreendido com uma carga de drogas nesta quarta-feira (5) na Favela do Lixo, no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição realizava um patrulhamento pela comunidade quando se deparou com o adolescente. Ele foi abordado e estava com 104 buchas de maconha e R$ 30 em espécie.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.