Registro foi feito após forte chuva que atingiu o município na madrugada desta sexta-feira (7) - Letycia Rocha (RC24h)

Registro foi feito após forte chuva que atingiu o município na madrugada desta sexta-feira (7)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/01/2022 13:16

Um grupo de turistas passou por uma situação no mínimo complicada na madrugada desta sexta-feira (7) em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O imóvel alugado, no bairro Passagem, ficou alagado com a forte chuva que atingiu a cidade.

A Defesa Civil foi acionada para auxiliar os hóspedes na Rua Francisco Mendes, que ficaram revoltados com a situação. No local haviam crianças e duas pessoas com necessidades especiais. Os cômodos, além de serem tomados pela água, também apresentaram infiltrações.

Os turistas foram realojados em um apartamento no pavimento superior do prédio onde estavam, com a ajuda de outros moradores.

Conforme a prefeitura, a Defesa Civil também registrou alagamentos nos bairros Manoel Corrêa e Parque Burle. O volume de água, nessas localidades, escoou por volta das 10h.

Há previsão de 42 milímetros de chuva para essa sexta-feira. O acumulado nas últimas 12 horas foi de 48,2 mm no centro, 39,8 mm no Recanto das Dunas e 21,2mm em Tamoios.