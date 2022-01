Ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (7), na comunidade da Estradinha - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/01/2022 14:44

REGIÃO DOS LAGOS - Duas pessoas foram detidas nesta sexta-feira (7) com uma carga de drogas no Beco do U, na comunidade da Estradinha, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, após uma denúncia anônima.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações privilegiadas de que elementos estariam realizando a distribuição de drogas na localidade. Em diligência, após um cerco tático, os militares conseguiram abordar um menor, identificado como W.F.S., e um homem, identificado como L.S.S.. Eles estavam com sacolas contendo 592 pinos de cocaína e 37 buchas de maconha.

Os acusados foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o homem foi autuado e preso por tráfico de drogas e o adolescente apreendido por fato análogo.