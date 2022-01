Atendimento para sintomas leves de síndrome gripal, oferecendo exame de detecção do coronavírus e todos os cuidados e as orientações necessárias. - Internet

Publicado 09/01/2022 22:05 | Atualizado 09/01/2022 22:07

Para que o monitoramento constante dos casos da covid-19 tenha maior amplitude, além da análise da transmissão viral na cidade, a Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, reforça a disponibilidade do acesso aos testes de diagnósticos da doença em 21 postos de saúde.

Esses postos de saúde dos bairros, que são as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia Saúde da Família (ESF), realizam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, o atendimento para sintomas leves de síndrome gripal, oferecendo exame de detecção do coronavírus e todos os cuidados e as orientações necessárias.

Os testes são realizados de acordo com as normativas do Ministério da Saúde para que a taxa de resultado seja mais eficaz. Por isso, é de extrema importância a avaliação do profissional para indicação de que tipo de exame irá ser feito.

A descentralização e ampliação do acesso aos testes de diagnóstico da doença são algumas das principais ações do governo municipal no enfrentamento do coronavírus.

Somente em caso emergencial é que a pessoa deve procurar as unidades de atendimento de emergência, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município. Esse simples direcionamento da população, utilizando da forma correta as emergências do município, contribuirá para a logística de atendimento nas unidades emergenciais da cidade.

Confira a lista de unidades que fazem o teste:

*ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510 *(a partir de quinta, dia 13/1)

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

UBS Praia do Siqueira – Rua Olinda, 352

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Manoel Correa/ Jardim Nautilus – Rua Guiana, S/N,

ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Porto do Carro – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

ESF Parque Burle – Rua Budapeste nº 10