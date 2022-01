O suspeito estava de boné e máscara, o que dificulta a identificação. - Andréa Reys

O suspeito estava de boné e máscara, o que dificulta a identificação.Andréa Reys

Publicado 09/01/2022 22:53

A polícia está atrás de informações que levem ao paradeiro de um homem que furtou itens de uma loja de produtos hospitalares, nesta semana, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O estabelecimento fica na Rua Antônio Feliciano, no bairro da Passagem.



Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o rapaz pega os produtos e coloca na bermuda. O suspeito estava de boné e máscara, o que dificulta a identificação. Ele tem estatura mediana e na ocasião do furto trajava camisa branca e bermuda vermelha.



Nas cenas de uma das câmeras, o suspeito aparece agitado, se apoia no balcão, depois olha para o lado das gôndolas dos produtos e volta a olhar para onde está o vendedor. Se vira novamente, ajeita a bermuda e continua inquieto.

A outra câmera captou um ponto diferente da loja, antes dele sair após ter praticado o furto.

Por questões de segurança, a vítima, proprietária da loja, preferiu manter a identidade sob sigilo. A ocorrência foi registrada na 126ª DP e a polícia já está com as imagens do ocorrido.

Veja as imagens abaixo: