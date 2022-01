Conforme determina a Lei Estadual 3467/2000, é proibido o uso de equipamento sonoro em locais públicos - Anna Laurindo (RC24h)

Publicado 10/01/2022 17:19

Agentes do Grupamento Operacional de Praia (GOP), da Guarda Municipal de Cabo Frio, apreenderam 17 caixinhas de som que estavam com um vendedor ambulante na orla da Praia do Forte, neste domingo (9).



A apreensão foi durante a operação “Na praia, bom é o som do mar” que tem o objetivo de coibir o uso de equipamentos sonoros.



Nas praias da Região dos Lagos, principalmente em períodos de férias e com mais turistas, é ¨comum¨ muitas pessoas desavisadas que utilizam os aparelhos de som livremente. Porém, conforme determina a Lei Estadual 3467/2000, é proibido o uso de equipamento sonoro em locais públicos.