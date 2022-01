Esculturas de areia fazem sucesso na Praia do Forte, em Cabo Frio | Cabo Frio | O Dia

Turistas e moradores se impressionam com obras feitas pelo escultor Rafael Tavares - Ludmila Lopes (RC24h)

Turistas e moradores se impressionam com obras feitas pelo escultor Rafael TavaresLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 10/01/2022 17:29

Um dos locais mais visitados em Cabo Frio, na Região dos Lagos, é a Praia do Forte, e isso não é segredo para ninguém. A água cristalina e areia branca chamam bastante atenção, tanto dos moradores, quanto dos turistas que vêm à região. Porém, algo a mais tem impressionado quem passa pela Orla do Malibu: as esculturas de areia.



Com o trânsito fechado no trecho entre a Praça das Águas até a Avenida Hilton Massa devido a um decreto da prefeitura, as atenções às obras de Rafael Tavares, famoso escultor da região, têm sido dobradas. É difícil ver algum turista que passe pelo local e não pare para tirar fotos.



Raphael Henrique, turista de Araxá, Minas Gerais, ficou admirado com a beleza da escultura, que, no momento, é um grande castelo. “É sensacional! Ele (o escultor) é um artista! A gente passou de carro e já chamou bastante atenção. Fizemos questão de parar e tirar uma foto, porque não é o tipo de coisa que se vê sempre”, conta.



O rapaz, que afirma não ter costume de ir ao litoral, gostou bastante da obra. “Eu fiquei impressionado”, afirma. O fato orgulha o escultor Rafael, que não elabora apenas castelos.



“Eu faço de acordo com a data comemorativa. Todos os feriados do ano eu fiz aqui na praia! Semana Santa, Corpus Christi, Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, dia do trabalhador… E assim a gente vai levando, graças a Deus”, diz orgulhoso.



Mas a admiração não vem apenas dos turistas. Matheus Silveira, morador da cidade há mais de 15 anos, afirma que se impressiona sempre que observa as obras de Rafael. “As esculturas são lindas! Passo pela praia várias vezes durante a semana, mas mesmo assim fico impressionado. Acredito que deveria ter mais visibilidade e apoio!”



O escultor, que é pai de duas crianças pequenas, afirma que que seu maior desejo é receber mais apoio do município. “Tenho um sonho em que a prefeitura me apoie, pois é muito difícil não poder cobrar pelas fotos, já que tenho que manter minha família”, concluiu. Abaixo de sua obra, Rafael deixa uma placa com os dizeres “Caixinha da honra: Com essa honra, eu alegro minha família”.

Turistas e moradores se impressionam com obras feitas pelo escultor Rafael Tavares Ludmila Lopes (RC24h)