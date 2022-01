Atendimento permanece sendo prestado para a população durante as intervenções - ASCOM

Atendimento permanece sendo prestado para a população durante as intervençõesASCOM

Publicado 11/01/2022 17:53

Teve início nesta semana uma obra para a revitalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, em Cabo Frio. A primeira etapa começou com a reforma do piso.

Com a reforma, as salas de pediatria, hiportermia e sutura, que estavam interditadas por causa do afundamento do piso, ficam novamente aptas para os atendimentos. A previsão de conclusão desta etapa é até o fim do mês.

Mesmo durante as intervenções, o atendimento segue ocorrendo normalmente na UPA de Tamoios. De acordo com a Secretaria de Saúde, se houver necessidade de mudança no esquema de atendimento, a população será avisada com antecedência.

“Estamos realizando vistorias nas unidades de saúde para identificar a situação de cada local e levar as melhorias necessárias. Entendemos os transtornos de uma obra, mas o resultado será a prestação do serviço com mais qualidade”, explica a secretária de Saúde, Erika Borges.

Os serviços de manutenção e melhoria seguirão ao longo do ano. A próxima etapa será a reforma do telhado.

Atendimento permanece sendo prestado para a população durante as intervenções ASCOM