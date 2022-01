Criminosos são presos em Cabo Frio com motocicleta furtada em Macaé | Cabo Frio | O Dia

Ocorrência foi registrada no distrito de Tamoios nesta segunda-feira - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/01/2022 19:26

Dois homens, identificados como L.G.M. e O.C.S.M., foram presos em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (10), após a Polícia Militar receber denúncias de de que havia elementos a bordo de um Hyundai Tucson de cor prata praticando roubo pela localidade desde sábado (8). Eles estavam com uma motocicleta furtada em Macaé.



Após as informações, imediatamente os militares percorreram por Aquarius e encontraram o referido automóvel. Os criminosos, ao perceberem a aproximação da viatura, entraram em fuga até a Travessa Tubarão, onde abandonaram o carro e saíram correndo a pé. Um dos meliantes foi alcançado ainda na mesma rua e o outro foi capturado após conversas dentro de uma casa onde haviam duas crianças e uma idosa.

No local foi realizada uma varredura e foi achado um simulacro de pistola. Letycia Rocha (RC24h)

No local foi realizada uma varredura e, após indicação de um dos presos, foi achado um simulacro de pistola.Em seguida, os agentes, após relatos dos bandidos, se deslocaram até uma pousada onde eles estavam hospedados e, após indicação da gerente do estabelecimento, encontraram uma motocicleta no estacionamento, produto de furto em Macaé.Os acusados foram encaminhados para a 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuados e presos.