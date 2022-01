De acordo com profissional da saúde, 80% dos testes realizados no posto da Vila Nova dão resultado positivo - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 12/01/2022 14:22

O ano de 2022 começou com um aumento significativo nos casos de Covid-19 em todo o país e em Cabo Frio, na Região dos Lagos, não é diferente. O quadro de sintomas da doença e de síndrome gripal, que muitas vezes se confundem, tem feito com que a população procure cada vez mais a realização do teste nos postos de saúde da cidade e as filas já registram um grande tempo de espera.



Além da grande procura, a falta de teste em alguns postos centraliza o atendimento em outros. O ESF (Estratégia de Saúde da Família) do Peró, por exemplo, já iniciou a semana sem testes. Nesta terça-feira (11), ele também já tinha acabado no ESF da Gamboa. Consequentemente no posto da Vila Nova, um dos principais da cidade, as filas ocupavam toda a área externa da unidade no período da tarde, depois do intervalo do almoço.



De acordo com uma enfermeira da unidade, de cada 100 testes realizados, 80 são positivos. Ou seja, um quadro de 80% de positivados só nesta ESF. Com a demanda por testagem, a Prefeitura afirma que reforçou a disponibilidade do acesso aos testes de diagnósticos da doença em 21 postos de saúde. A intenção é desafogar o atendimento na UPA ( Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, pra onde são aconselhados só casos emergenciais.