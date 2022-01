Foram encontradas 107 buchas de maconha, 27 pinos de cocaína, 29 pedras de crack e R$ 50 em espécie. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/01/2022 14:47

Dois adolescentes, de 16 e 14 anos, foram apreendidos com uma carga de drogas nesta terça-feira (11), no bairro Boca do Mato, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição recebeu informações de que dois elementos estariam realizando tráfico de drogas na Rua Rubens Ribeiro, onde L.V.M.M. estava de camisa azul e rosa, e D.R.S. com uma camisa do Flamengo amarela enrolada na cintura.

Os policiais imediatamente procederam e realizaram um cerco, captuando os criminosos com 107 buchas de maconha, 27 pinos de cocaína, 29 pedras de crack e R$ 50 em espécie.

Os acusados foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuados e apreendidos por crime análogo ao tráfico de drogas.