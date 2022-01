Nos primeiros oito dias de 2022 houve um aumento de 32,1% de atendimentos por síndrome gripal, segundo a Prefeitura. Imunização contra a doença foi interrompida na cidade - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 12/01/2022 15:22

O aumento de contaminação pelo vírus da Influenza já matou seis pessoas em Cabo Frio, na Região dos Lagos, desde que a epidemia da doença teve o início no estado. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta quarta-feira (12), baseada em dados da Saúde Coletiva do município, e trouxe muita preocupação. Foram duas mortes em pouco mais de uma semana.

Ainda de acordo com dados, foi identificado um aumento gradativo na procura de assistência na Tenda de COVID-19 para atendimento aos casos de síndrome gripal a partir do mês de novembro de 2021. No mês de dezembro foram registrados 6.487 atendimentos de pacientes com os mesmos sintomas. Já nos primeiros oito dias de 2022 houve um aumento de 32,1% de atendimentos por gripe na Tenda, comparado a última semana do mês de dezembro.

Os exames de detecção da doença são realizados pelo laboratório LACEN, no Rio de Janeiro, de forma amostral. Nos últimos três meses, nas amostras realizadas para detecção do vírus influenza, houve 67 casos positivos do vírus. Até o momento, além dos seis óbitos pelo vírus da Influenza, 15 internações também foram registradas. No dia 4 de janeiro, nenhum paciente ainda havia sido internado com a doença.

Em caso de sintomas leves, é indicado que o cidadão procure a unidade de saúde do bairro em que é cadastrado para ser atendido pela equipe de Saúde da Família. Nestes locais poderá ser realizado os exames e testes para diagnóstico da doença, sendo recebido os cuidados e orientações necessárias. Já em caso emergencial, o morador deve se dirigir às unidades de atendimento de emergência, como as UPAs do município.

Devido à alta procura, imunização contra a gripe foi interrompida no município

O estoque de doses da vacina contra o vírus influenza, causador da gripe, terminou em Cabo Frio. Iniciada em abril do ano passado, a Campanha de Vacinação foi dividida em três fases, sendo que a partir de julho foi aberta para a população em geral.

Na semana passada, o Governo do Estado do Rio de Janeiro recebeu uma doação de vacinas e distribuiu para os municípios, mas essas doses também já terminaram em Cabo Frio devido à grande procura nos pontos de vacinação.

Ao todo foram mais de 72 mil doses aplicadas. A Campanha de Vacinação contra a Gripe será retomada pelo Ministério da Saúde a partir de março.