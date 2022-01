No total, foram apreendidos 197 pinos de cocaína - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/01/2022 16:56

Um adolescente, de 16 anos, foi preso com uma carga de cocaína nesta quarta-feira (12) no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, após uma denúncia.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de um elemento moreno, vestido com uma camisa branca e um short preto estava vendendo entorpecentes na rua Loourival Rosa.

No local, os policiais abordaram o criminoso. Ele estava com cinco pinos de cocaína no bolso. Ao ser indagado, o homem confirmou fazer parte da criminalidade e indicou onde estava o restante da carga, sendo apreendidos outros 192 pinos da droga.

O acusado foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.