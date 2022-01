Criminosa foi capturada na manhã desta quinta-feira (13) no bairro Porto do Carro - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/01/2022 18:43

Agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), na Região dos Lagos, prenderam, na manhã desta quinta-feira (13), uma mulher considerada foragida da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, contra Cinthia D.A.V., havia um mandado de prisão condenatória pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela Comarca de São Pedro da Aldeia.

A criminosa foi capturada na Estrada Velha de Búzios, no bairro Porto do Carro, após levantamento de dados do setor de Inteligência da distrital.

Ela foi encaminhada para a 126ª DP e permanece presa à disposição da Justiça.