Cerca de 400 metros da Avenida Américo Gomes da Fonseca, antiga rua do Valão, estão tomados por crateras - Sabrina Sá (RC24h)

Cerca de 400 metros da Avenida Américo Gomes da Fonseca, antiga rua do Valão, estão tomados por craterasSabrina Sá (RC24h)

Publicado 13/01/2022 18:51

Preocupados com o alto risco de acidente, moradores do Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, interditaram uma rua completamente esburacada do bairro. De acordo com relatos, cerca de 400 metros da Avenida Américo Gomes da Fonseca, antiga rua do Valão, estão tomados por crateras.

Impossibilitados de passar, os carros tem que invadir a pista contrária, já que uma das vias está intransitável pela enorme quantidade de buracos. Rafael Santos, morador do local, afirma que já tem dois meses que a situação está assim. “É algo surreal. O pior é que é tudo buraco fundo”, diz.

Ele conta também que no último sábado (8) uma motociclista caiu em um desses buracos. “quem conhece consegue sair, mas quem não conhece, já era”, conclui.

A rua não é a única do bairro que oferece riscos a motoristas e pedestres. Basta percorrer mais um pouco as vias da grande Jardim Esperança para se deparar com a mesma situação.

A Prefeitura de Cabo Frio informou que uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos foi direcionada para a Avenida Américo Gomes da Fonseca, no Jardim Esperança, para a realização de reparos na via. Outras ruas do bairro também estão recebendo intervenções emergenciais após as chuvas que atingiram a região nos últimos dias. “A Prefeitura está elaborando um planejamento para a realização de obras de maior porte no bairro, já que muitas ruas necessitam de manutenção”.