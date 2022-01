Política Costa do Sol

Prefeito de Búzios anuncia cancelamento do Carnaval de rua

Os eventos privados, como festas, bailes e shows deverão promover testagem de todos os participantes na entrada. O novo decreto com todas as regras será publicado até o fim do dia.

Publicado 13/01/2022 15:46 | Atualizado há 23 horas