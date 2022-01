Foram apreendidos 23 buchas de maconha, 15 tabletes da mesma erva, 75 pinos de cocaína, 133 pedras de crack, R$ 20 em espécie e um aparelho celular - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 14/01/2022 14:37

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma carga de drogas nesta quinta-feira (13) no bairro Morubá, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após denúncias.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações sobre um elemento que estaria comercializando entorpecentes na comunidade. Em um cerco tático, os policiais conseguiram abordar o suspeito na Rua Maestro Braz Guimarães. Ele estava com uma carga de drogas no bolso. Após buscas em um terreno próximo, a Polícia Militar encontrou uma sacola contendo o restante do material.

Durante a ação, foram apreendidos 23 buchas de maconha, 15 tabletes da mesma erva, 75 pinos de cocaína, 133 pedras de crack, R$ 20 em espécie e um aparelho celular.

O menor chegou a oferecer R$ 3 mil aos militares para que pudesse ser liberado. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas e corrupção ativa.