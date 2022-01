Foram apreendidos 169 pedras de crack, 138 pinos de cocaína, 43 buchas de maconha e R$ 20 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Foram apreendidos 169 pedras de crack, 138 pinos de cocaína, 43 buchas de maconha e R$ 20 em espécieLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 14/01/2022 14:46

Um homem foi preso nesta sexta-feira (14) na comunidade da Estradinha, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento da Polícia Militar.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) circulavam pela Rua Manduca Cedro, quando tiveram a atenção voltada para um elemento, identificado como L.S.P., de 42 anos, em atitude suspeita com uma sacola. Após a abordagem e revista, os policiais encontraram material entorpecente com ele.

Uma varredura foi realizada pelo arredores e a guarnição localizou outra sacola com mais drogas.

Durante a ação, foram apreendidos 169 pedras de crack, 138 pinos de cocaína, 43 buchas de maconha e R$ 20 em espécie.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas.