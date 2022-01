Na primeira semana serão vacinadas somente crianças com deficiência permanente, com divisão por idade. - Divulgação

Na primeira semana serão vacinadas somente crianças com deficiência permanente, com divisão por idade.Divulgação

Publicado 15/01/2022 22:19

Começa na próxima terça-feira (18) a vacinação contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O esquema montado pela Prefeitura de Cabo Frio prevê a imunização deste público em 17 postos de saúde espalhados pela cidade. O cronograma estabelece o escalonamento de acordo com as doses enviadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Na primeira semana serão vacinadas somente crianças com deficiência permanente, com divisão por idade. Na terça-feira (18), de 10 e 11 anos; na quarta (19), de 8 e 9 anos; na quinta (20), 6 e 7 anos e, fechando a semana, na sexta-feira (21), de 5 anos ou mais. As unidades de saúde funcionam das 9h às 15h.

Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de consentimento por escrito.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM ADULTOS E ADOLESCENTES

A vacinação contra a covid-19 em adultos e adolescentes segue em Cabo Frio entre os dias 18 e 21 de janeiro, com a repescagem para pessoas acima de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose, ou que estejam com alguma dose em atraso.

Também será aplicada a dose de reforço em pessoas que tenham se imunizado com as duas doses há mais de quatro meses. Já as pessoas de 18 a 59 anos com alto grau imunossupressão, que já receberam as três doses (duas doses e uma adicional), devem receber a dose reforço a partir de quatro meses.

O intervalo das gestantes e puérperas permanece de cinco meses. Quem tomou a vacina da Janssen, permanece com o intervalo de dois meses após ser imunizado com a dose única.

Esses grupos são vacinados de terça a sexta-feira. Exceto os acamados (que continuam recebendo todas as doses em casa, sempre às segundas). Pessoas de 18 a 59 anos com alto grau de imunossupressão recebem a dose de reforço na terça e na quinta. O horário de vacinação é o mesmo para todo mundo: das 9h às 15h. Os locais variam de acordo com o grupo ou o tipo de imunizante, conforme tabela em anexo.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A VACINAÇÃO

Para receber a vacina, todos do público alvo da próxima semana, sem exceções, precisam apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS. A carteira de vacinação é obrigatória somente para quem vai tomar a segunda dose, ou dose de reforço.

Quem tem alto grau de imunossupressão deve apresentar, ainda, documentos que comprovem a condição, como cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares. A lista das doenças definidas pelo Ministério da Saúde está no site da Prefeitura (www.cabofrio.rj.gov.br).

Para a primeira dose, os menores de 15 anos deverão estar acompanhados do responsável e apresentar o documento de autorização disponível no site da Prefeitura. No caso de impossibilidade da presença do responsável, o jovem deverá estar acompanhado de uma pessoa maior de idade munido da declaração de próprio punho do responsável. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda o preenchimento da autorização antecipadamente para agilizar o tempo de atendimento nos postos de vacinação.

Quem está acamado deve fazer agendamento prévio (para qualquer uma das doses) pelo e-mail [email protected] Para isso basta informar nome completo de quem será vacinado, sexo, data de nascimento, CPF, endereço completo com ponto de referência e telefone de contato. Quem já recebeu alguma dose deve enviar a foto do cartão de vacinação.

Para quem vai tomar a segunda dose, um alerta: caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, basta comparecer ao posto no próximo dia útil.

*ONDE SE VACINAR CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE: *

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Roza da Pena, s/nº, Braga

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Manoel Correa – Rua Guiana, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

*ONDE VACINAR ADULTOS E ADOLESCENTES: *

DOSE REFORÇO PARA PESSOAS DE 18 A 59 ANOS COM ALTO GRAU DE IMUNOSSUPRESSÃO

• apenas terça (18) e quinta (20)

PAM de São Cristóvão – Rua Manoel José de Carvalho, 97

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

SEGUNDA DOSE ASTRAZENECA E CORONAVAC, E DOSE DE REFORÇO DA JANSSEN

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

• de terça (18) a sexta (21)

PAM de São Cristóvão – R. Manoel José de Carvalho, 97

• apenas terça (18) e quinta (20)

DEMAIS GRUPOS DA SEMANA

(primeira dose, segunda dose Pfizer, dose de reforço para outros grupos)

• de terça (18) a sexta (21)

1º distrito

ESF Manoel Correa – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

UBS Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º distrito

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº